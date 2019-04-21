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ЦИК уже обработал более 2% протоколов: Зеленский лидирует со значительным отрывом. Коллаж: Ракурс

ЦИК считает протоколы: Зеленский получил втрое больше голосов, чем Порошенко (ИНФОГРАФИКА)

21 апр 2019, 22:24
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22.20 обработала уже более 2% протоколов.

По итогам обработки 2.24% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 71,43% против 26,22%.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Владимир Зеленский 71,43 168 854
Петр Порошенко 26,22 61 987

Напомним, согласно окончательным итогам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский: за него свои голоса отдали 73% опрошенных. Порошенко поддержали 25,5% граждан.

Источник: Ракурс


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