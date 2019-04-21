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ЦИК уже обработал более 2% протоколов: Зеленский лидирует со значительным отрывом. Коллаж: Ракурс
ЦИК считает протоколы: Зеленский получил втрое больше голосов, чем Порошенко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121055-cik-schitaet-protokoly-zelenskiy-poluchil-vtroe-bolshe-golosov-chem-poroshenko-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22.20 обработала уже более 2% протоколов.
По итогам обработки 2.24% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 71,43% против 26,22%.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
|Владимир Зеленский
|71,43
|168 854
|Петр Порошенко
|26,22
|61 987
Напомним, согласно окончательным итогам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский: за него свои голоса отдали 73% опрошенных. Порошенко поддержали 25,5% граждан.
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