ЦИК уже обработал более 2% протоколов: Зеленский лидирует со значительным отрывом. Коллаж: Ракурс

https://racurs.ua/n121055-cik-schitaet-protokoly-zelenskiy-poluchil-vtroe-bolshe-golosov-chem-poroshenko-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22.20 обработала уже более 2% протоколов.

По итогам обработки 2.24% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 71,43% против 26,22%.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Владимир Зеленский 71,43 168 854 Петр Порошенко 26,22 61 987

Напомним, согласно окончательным итогам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский: за него свои голоса отдали 73% опрошенных. Порошенко поддержали 25,5% граждан.