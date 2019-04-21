Сполучені Штати привітали Зеленського і подякували Порошенку, скріншот — YouTube

https://racurs.ua/ua/n121057-spolucheni-shtaty-pryvitaly-zelenskogo-i-podyakuvaly-poroshenku.html

Ракурс

Посольство Сполучених Штатів в Україні і президент Європейської Ради Дональд Туск привітали Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Україні.

Заява дипустанови оприлюднена 21 квітня на сторінці Посольства у Фейсбук. У Посольстві подякували й усім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів в Україні.

Дипломати пригадали в заяві й президента Петра Порошенка. Посольство США подякувало йому за «зусилля, яких він доклав для зміцнення безпеки України, процвітання та демократії, а також для зміцнення двосторонніх відносин».

США сподіваються, що партнерство між Україною та США буде продовжуватися й за президентства Зеленського.

Президент Європейської Ради Дональд Туск у Твіттер привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Нагадаємо, що після оприлюднення результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко обіцяв не йти з політики.