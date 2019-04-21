Порошенко переміг Зеленського на українській станції в Антарктиді, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n121056-poroshenko-peremig-zelenskogo-na-ukrayinskiy-stanciyi-v-antarktydi.html

Ракурс

Стали відомі результати голосування на українській антарктичній станції «Академік Вернадський».

На дільниці № 223 переміг чинний президент. За Петра Порошенка проголосували восьмеро виборців, за Володимира Зеленського — четверо. Явка виборців тут становила 100%, повідомляє громадянська мережа «Опора».

Станція «Академік Вернадський» розміщена на острові Галіденз поблизу Антарктичного півострова.

«Ракурс» повідомляв, що голосування на станції «Академік Вернадський» тривало близько пів години, а протокол вже о 14.40 відправили інтернетом до ЦВК.

У другому турі в голосуванні на цій дільниці взяли участь 12 осіб. Це менше, ніж голосування під час першого туру (37 громадян), оскільки на станції відбулася ротація полярників. Голосування відбувалося у приміщенні розташованого на станції бару «Фарадей».

Результати першого туру на «Академіку Вернадському» викликали неабиякий ажіотаж в медіа.