Порошенко выиграл у Зеленского на украинской станции в Антарктиде, фото — ТСН

https://racurs.ua/n121056-poroshenko-vyigral-u-zelenskogo-na-ukrainskoy-stancii-v-antarktide.html

Ракурс

Стали известны результаты голосования на украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

На участке № 223 победил действующий президент. За Петра Порошенко проголосовали восемь избирателей, за Владимира Зеленского — четверо. Явка избирателей составила 100%, сообщает общественная сеть «Опора».

Станция «Академик Вернадский» размещена на острове Галиденз вблизи Антарктического полуострова.

«Ракурс» сообщал, что голосование на станции «Академик Вернадский» длилось около получаса, а протокол уже в 14.40 отправили интернетом в ЦИК.

Во втором туре в голосовании на этом участке приняли участие 12 человек. Это меньше, чем во время первого тура (37 граждан), поскольку на станции произошла ротация полярников. Голосование проходило в помещении расположенного на станции бара «Фарадей».

Напомним, что результаты первого тура на станции «Академик Вернадский» вызвали большой ажиотаж в СМИ.