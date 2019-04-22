Макрон подзвонив Зеленському у ніч виборів, фото — Радіо Свобода

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Ракурс

Переможець президентських виборів в Україні повідомив про свою телефонну розмову зі ще одним закордонним лідером — Володимиру Зеленському подзвонив президент Франції Еммануель Макрон.

Про дзвінок Макрона повідомили у Фейсбук кандидата. Зеленський заявив, що Макрон привітав його із перемогою на виборах.

У відповідь той подякував майбутньому колезі двома мовами — українською та французькою.

На офіційному сайті Єлисейського палацу про телефонну розмову поки не повідомляється про таку розмову та її подробиці, однак факт розмови підтвердила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда привітав Зеленського з перемогою і запросив його до Польщі.

Нагадаємо, що раніше Зеленського встигли привітати Посольство США в Україні та очільник Європейської Ради Дональд Туск.

Макрон і Зеленський познайомитися під час візиту кандидата у президенти до Франції, який відбувся 12 квітня.