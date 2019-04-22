Мерсі боку: Макрон подзвонив Зеленському у ніч виборів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121059-mersi-boku-makron-podzvonyv-zelenskomu-u-nich-vyboriv-foto.htmlРакурс
Переможець президентських виборів в Україні повідомив про свою телефонну розмову зі ще одним закордонним лідером — Володимиру Зеленському подзвонив президент Франції Еммануель Макрон.
Про дзвінок Макрона повідомили у Фейсбук кандидата. Зеленський заявив, що Макрон привітав його із перемогою на виборах.
У відповідь той подякував майбутньому колезі двома мовами — українською та французькою.
На офіційному сайті Єлисейського палацу про телефонну розмову поки не повідомляється про таку розмову та її подробиці, однак факт розмови підтвердила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.
Крім того, президент Польщі Анджей Дуда привітав Зеленського з перемогою і запросив його до Польщі.
Нагадаємо, що раніше Зеленського встигли привітати Посольство США в Україні та очільник Європейської Ради Дональд Туск.
Макрон і Зеленський познайомитися під час візиту кандидата у президенти до Франції, який відбувся 12 квітня.