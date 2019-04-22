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ЦВК швидко рахує протоколи: Зеленський випереджає Порошенка на 50%, фото — Ракурс
ЦВК швидко рахує протоколи: Зеленський випереджає Порошенка на 50% (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121061-cvk-shvydko-rahuie-protokoly-zelenskyy-vyperedjaie-poroshenka-na-50-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія станом на 01.00 22 квітня опрацювала вже майже чверть протоколів.
За підсумками опрацювання 23,13% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 73,30% проти 24,36%. Таким чином, розрив між кандидатами становить майже 50%.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів
|Володимир Зеленський
|73,30
|2 824 008
|Петро Порошенко
|24,36
|938 574
Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський зі значним відривом. Він почав отримувати привітання із перемогою. Зокрема, кандидата у соцмережах привітали Посольство США у Києві, президент Євроради Дональд Туск, а президент Франції Макрон зателефонував Зеленському.
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