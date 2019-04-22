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ЦВК швидко рахує протоколи: Зеленський випереджає Порошенка на 50%, фото — Ракурс

ЦВК швидко рахує протоколи: Зеленський випереджає Порошенка на 50% (ІНФОГРАФІКА)

22 кві 2019, 01:20
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Центральна виборча комісія станом на 01.00 22 квітня опрацювала вже майже чверть протоколів.

За підсумками опрацювання 23,13% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 73,30% проти 24,36%. Таким чином, розрив між кандидатами становить майже 50%.

Кандидат

% голосів виборців

Кількість голосів

Володимир Зеленський 73,30 2 824 008
Петро Порошенко 24,36 938 574

Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський зі значним відривом. Він почав отримувати привітання із перемогою. Зокрема, кандидата у соцмережах привітали Посольство США у Києві, президент Євроради Дональд Туск, а президент Франції Макрон зателефонував Зеленському.

Джерело: Ракурс


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