ДТП на Майдані: у центрі Києва викрали авто патрульних і збили ним жінку-поліцейського

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На Майдані Незалежності у Києві увечері 21 квітня сталася ДТП. Чоловік з невідомих причин викрав автомобіль патрульних та збив ним жінку-поліцейського. У столиці оголосили план «Сирена». Нападника затримали на Залізничному шосе.

Патрульна отримала закриту черепно-мозкову травму, повідомляє «Громадське» з посиланням на заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Він розповів, що патрульні відпрацювали виклик в центрі столиці. Коли вони сідали в авто, зловмисник відштовхнув патрульну, заскочив у машину і згодом збив нею співробітницю патрульної поліції. У жінки глибоке розсічення і закрита черепно-мозкова травма.