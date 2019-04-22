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ДТП на Майдане: в центре Киева угнали авто патрульных и сбили женщину-полицейского
ДТП на Майдане: в центре Киева угнали авто патрульных и сбили женщину-полицейского (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n121060-dtp-na-maydane-v-centre-kieva-ugnali-avto-patrulnyh-i-sbili-jenschinu-policeyskogo-foto-video.htmlРакурс
На Майдане Независимости в Киеве вечером 21 апреля произошла ДТП. Мужчина по неизвестным пока причинам угнал автомобиль патрульных и сбил женщину-полицейского. В столице объявили план «Сирена». Напавшего быстро задержали на Железнодорожном шоссе.
Патрульная получила закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Громадське» со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Он рассказал, что патрульные отработали вызов в центре столицы. Когда они садились в авто, злоумышленник оттолкнул патрульную, заскочил в автомобиль и впоследствии сбил на нем сотрудницу патрульной полиции. У женщины глубокое рассечение и закрытая черепно-мозговая травма.
«Предварительно — лицо, совершившее нападение, в тяжелом состоянии, скорее всего наркотического опьянения», — сообщил Билошицкий.
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