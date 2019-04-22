ДТП на Майдане: в центре Киева угнали авто патрульных и сбили женщину-полицейского

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На Майдане Независимости в Киеве вечером 21 апреля произошла ДТП. Мужчина по неизвестным пока причинам угнал автомобиль патрульных и сбил женщину-полицейского. В столице объявили план «Сирена». Напавшего быстро задержали на Железнодорожном шоссе.

Патрульная получила закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Громадське» со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Он рассказал, что патрульные отработали вызов в центре столицы. Когда они садились в авто, злоумышленник оттолкнул патрульную, заскочил в автомобиль и впоследствии сбил на нем сотрудницу патрульной полиции. У женщины глубокое рассечение и закрытая черепно-мозговая травма.