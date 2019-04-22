Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ЦИК подсчитал все голоса: Зеленский опередил Порошенко на %

ЦИК подсчитал все голоса: Зеленский опередил Порошенко на % (ИНФОГРАФИКА)

22 апр 2019, 19:00
999

Центральная избирательная комиссия 22 апреля обработала 100% протоколов из территориальных округов.

Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — % против %. Разрыв между кандидатами составил %.

Проголосовали в Украине 21 апреля 18 млн 417 тыс. 67 граждан. ЦИК признал недействительными % избирательных бюллетеней.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Владимир Зеленский
Петр Порошенко

Напомним, что действующий президент выиграл у оппонента выборы в заграничном округе. В Украине Порошенко только во Львовской области удалось обойти Зеленского.

«Ракурс» сообщал также о ходе выборов на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...