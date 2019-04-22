ЦИК подсчитал все голоса: Зеленский опередил Порошенко на %

https://racurs.ua/n121108-cik-podschital-vse-golosa-zelenskiy-operedil-poroshenko-na-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия 22 апреля обработала 100% протоколов из территориальных округов.

Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — % против %. Разрыв между кандидатами составил %.

Проголосовали в Украине 21 апреля 18 млн 417 тыс. 67 граждан. ЦИК признал недействительными % избирательных бюллетеней.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Владимир Зеленский Петр Порошенко

Напомним, что действующий президент выиграл у оппонента выборы в заграничном округе. В Украине Порошенко только во Львовской области удалось обойти Зеленского.

«Ракурс» сообщал также о ходе выборов на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.