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ЦИК подсчитал все голоса: Зеленский победил
ЦИК завершил подсчет голосов: Зеленский победил с 73.22%https://racurs.ua/n121108-cik-podschital-vse-golosa-zelenskiy-operedil-poroshenko.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов от территориальных округов.
Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — 73.22% против 24.45%.
Проголосовали в Украине 21 апреля почти 18,5 млн граждан. ЦИК признал недействительными 2.31% избирательных бюллетеней.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
|Владимир Зеленский
|73.22%
|13 541 530
|Петр Порошенко
|24.45%
|4 522 320
Напомним, что действующий президент выиграл у оппонента выборы в заграничном округе. В Украине Порошенко удалось обойти Зеленского только во Львовской области.
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