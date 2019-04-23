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Ракурс
ЦИК подсчитал все голоса: Зеленский победил

ЦИК завершил подсчет голосов: Зеленский победил с 73.22%

23 апр 2019, 17:42
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Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов от территориальных округов.

Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — 73.22% против 24.45%.

Проголосовали в Украине 21 апреля почти 18,5 млн граждан. ЦИК признал недействительными 2.31% избирательных бюллетеней.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Владимир Зеленский 73.22% 13 541 530
Петр Порошенко 24.45% 4 522 320

Напомним, что действующий президент выиграл у оппонента выборы в заграничном округе. В Украине Порошенко удалось обойти Зеленского только во Львовской области.

Источник: Ракурс


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