ЦИК подсчитал все голоса: Зеленский победил

https://racurs.ua/n121108-cik-podschital-vse-golosa-zelenskiy-operedil-poroshenko.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов от территориальных округов.

Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — 73.22% против 24.45%.

Проголосовали в Украине 21 апреля почти 18,5 млн граждан. ЦИК признал недействительными 2.31% избирательных бюллетеней.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Владимир Зеленский 73.22% 13 541 530 Петр Порошенко 24.45% 4 522 320

Напомним, что действующий президент выиграл у оппонента выборы в заграничном округе. В Украине Порошенко удалось обойти Зеленского только во Львовской области.