Спортклуб «Восход»: за нападение задержали 62 человека. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n121158-sportklub-voshod-za-napadenie-zaderjali-62-cheloveka-foto.html

Ракурс

В Киеве за нападение на спортклуб «Восход» правоохранители задержали 62 человека. Всех участников доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

Правоохранители по факту попытки противоправного завладения имуществом организации открыли уголовное производство по ст. 206−2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Полиция установила, что неизвестные лица принесли к центральному входу спортклуба шины и палатки. На место выехали правоохранители и спецназовцы.

Там, полицейские узнали, что конфликт возник между владельцами этого помещения.

Когда внутри начали обустраивать баррикады, родители детей и тренеры спортклуба вышли на импровизированный митинг.

Как известно, в 2017 году помещение спортклуба пытались захватить титушки. Это нападение стало уже вторым, которому подверглась организация.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ночь на 23 апреля агрессоры выбили окна и двери спортклуба и разгромили зал для занятий. По предварительным данным, в конфликте никто не пострадал.