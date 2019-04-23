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Ракурс
Спортклуб «Восход»: за нападение задержали 62 человека. Фото: Нацполиция

Нападение на спортклуб «Восход»: задержаны 62 человека (ФОТО)

23 апр 2019, 17:30
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В Киеве за нападение на спортклуб «Восход» правоохранители задержали 62 человека. Всех участников доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

Правоохранители по факту попытки противоправного завладения имуществом организации открыли уголовное производство по ст. 206−2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Полиция установила, что неизвестные лица принесли к центральному входу спортклуба шины и палатки. На место выехали правоохранители и спецназовцы.

За нападение на спортклуб задержали 62 человека. Фото: Нацполиция

Там, полицейские узнали, что конфликт возник между владельцами этого помещения.

Когда внутри начали обустраивать баррикады, родители детей и тренеры спортклуба вышли на импровизированный митинг.

Как известно, в 2017 году помещение спортклуба пытались захватить титушки. Это нападение стало уже вторым, которому подверглась организация.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ночь на 23 апреля агрессоры выбили окна и двери спортклуба и разгромили зал для занятий. По предварительным данным, в конфликте никто не пострадал.

Источник: Ракурс


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