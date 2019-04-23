Отставку Парубия инициирует нардеп от «Видродження». Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n121159-otstavku-parubiya-iniciiruet-nardep-ot-vidrodjennya-foto.html

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Андрея Парубия, спикера Верховной Рады, хочет отстранить от должности народный депутат от партии «Видродження» Валерий Писаренко.

Нардеп начал собирать в парламенте подписи за отставку Парубия. Об этом Писаренко сообщил сегодня в Facebook.

В посте Писаренко отметил, что «эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского».

Он также обнародовал фото проекта постановления об отзыве Парубия, на котором есть лишь подпись инициатора. В комментариях к фото другой народный избранник, бывший регионал Анатолий Денисенко отметил, что тоже поставил свою подпись.

Накануне Парубий раскритиковал решение суда о приостановлении переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, назвав его абсурдом. Он также напомнил, что закон об изменении названия УПЦ МП продолжает действовать, его не отменили, как того хотели оппозиционные силы.