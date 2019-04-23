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Ракурс
Отставку Парубия инициирует нардеп от «Видродження». Фото: Слово и Дело

Отставку Парубия инициирует нардеп от «Видродження» (ФОТО)

23 апр 2019, 17:19
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Андрея Парубия, спикера Верховной Рады, хочет отстранить от должности народный депутат от партии «Видродження» Валерий Писаренко.

Нардеп начал собирать в парламенте подписи за отставку Парубия. Об этом Писаренко сообщил сегодня в Facebook.

В посте Писаренко отметил, что «эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского».

Он также обнародовал фото проекта постановления об отзыве Парубия, на котором есть лишь подпись инициатора. В комментариях к фото другой народный избранник, бывший регионал Анатолий Денисенко отметил, что тоже поставил свою подпись.

Отставку Парубия инициирует нардеп от «Видродження». Фото: Валерий Писаренко / Facebook

Накануне Парубий раскритиковал решение суда о приостановлении переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, назвав его абсурдом. Он также напомнил, что закон об изменении названия УПЦ МП продолжает действовать, его не отменили, как того хотели оппозиционные силы.

Источник: Ракурс


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