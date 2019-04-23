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Ракурс
ЦВК підрахувала всі голоси: Зеленський переміг

ЦВК завершила підрахунок голосів: Зеленський переміг із 73.22%

23 кві 2019, 17:42
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Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із територіальних округів.

Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка зі значним відривом — 73.22% проти 24.45%.

Проголосували в Україні 21 квітня майже 18,5 млн громадян. ЦВК визнала недійсними 2.31% виборчих бюлетенів.

Кандидат

% голосів виборців

Кількість голосів

Володимир Зеленський 73.22% 13 541 530
Петро Порошенко 24.45% 4 522 320

Нагадаємо, що чинний президент виграв в опонента вибори у закордонному окрузі. Щодо голосування в Україні, то Порошенку вдалося обійти конкурента лише у Львівській області.

Джерело: Ракурс


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