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ЦВК підрахувала всі голоси: Зеленський переміг
ЦВК завершила підрахунок голосів: Зеленський переміг із 73.22%https://racurs.ua/ua/n121108-cvk-pidrahuvala-usi-golosy-zelenskyy-vyperedyv-poroshenka.htmlРакурс
Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із територіальних округів.
Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка зі значним відривом — 73.22% проти 24.45%.
Проголосували в Україні 21 квітня майже 18,5 млн громадян. ЦВК визнала недійсними 2.31% виборчих бюлетенів.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів
|Володимир Зеленський
|73.22%
|13 541 530
|Петро Порошенко
|24.45%
|4 522 320
Нагадаємо, що чинний президент виграв в опонента вибори у закордонному окрузі. Щодо голосування в Україні, то Порошенку вдалося обійти конкурента лише у Львівській області.
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