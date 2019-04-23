ЦВК підрахувала всі голоси: Зеленський переміг

https://racurs.ua/ua/n121108-cvk-pidrahuvala-usi-golosy-zelenskyy-vyperedyv-poroshenka.html

Ракурс

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із територіальних округів.

Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка зі значним відривом — 73.22% проти 24.45%.

Проголосували в Україні 21 квітня майже 18,5 млн громадян. ЦВК визнала недійсними 2.31% виборчих бюлетенів.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів Володимир Зеленський 73.22% 13 541 530 Петро Порошенко 24.45% 4 522 320

Нагадаємо, що чинний президент виграв в опонента вибори у закордонному окрузі. Щодо голосування в Україні, то Порошенку вдалося обійти конкурента лише у Львівській області.