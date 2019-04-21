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Ракурс
Выборы президента. Фото: Людмила Крылова / Ракурс

Выборы президента: в Донецкой области открылся избирательный участок, не начавший работу утром

21 апр 2019, 17:36
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Избирательный участок в Донецкой области, который не открылся утром, все же начал свою работу.

В Лебедином Донецкой с 16.00 начал избирательный участок № 140379, сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии.

По словам Слипачук, причин, по которым указанный избирательный участок не начал свою работу вовремя, несколько. Основная из них близкое расположение к линии разграничения.

Председатель ЦИК поблагодарила сотрудников Нацполиции и военного-гражданской администрации области за помощь в решении этого вопроса. На данный момент сформирован состав участковой комиссии и все желающие из 194 украинских избирателей могут прийти и проголосовать во втором туре президентских выборов.

Выборы президента. Фото Скрін facebook.com/slipachuktetiana

Напомним, сегодня, 21 апреля, проходит голосование во втором туре выборов президента. Украинцы выбирают президента из двух кандидатов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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