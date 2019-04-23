Рада впервые после выборов собралась на заседание. Фото: 5 канал

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Ракурс

Заседание Верховной Рады Украины началось сегодня, 23 апреля, в 10.00.

В повестку дня пленарного заседания внесен лишь один вопрос относительно рассмотрения поправок к законопроекту № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Отметим, что указанный законопроект депутаты рассмотрят во втором чтении.

На данный момент народные депутаты рассмотрели 1831 из 2080 поправок к языковому проекту закона. Напомним, что правки к указанному законопроекту начали рассматривать еще в конце февраля. По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, закон о функционировании украинского языка будет принят до 25 апреля.