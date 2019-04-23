Оползни в Колумбии: в результате катастрофы погибли 28 человек. Фото: BigPicture

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Оползни в Колумбии привели к смерти как минимум 28-ми человек. Спасателям удалось достать тела еще нескольких погибших.

Специалисты продолжают спасательно-поисковые работы на месте оползней в Колумбии, сообщается на странице в Twitter Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий.

За последние сутки специалисты нашли тела еще девяти человек.

Согласно данным экспертов, причиной оползней стали обильные осадки. По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут продолжаться до начала июня.

Напомним, масштабные оползни в Колумбии произошли 21 апреля. На место происшествия сразу прибыли спасатели. Они начали работы по поиску людей, которые могли оказаться под землей. За первые сутки поисковых работ были найдены тела 19-ти человек. В результате оползней пострадали 22 человека. Также из-за стихийного бедствия были разрушены около 40-ка домов.