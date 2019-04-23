Зсув у Колумбії: внаслідок катастрофи загинуло 28 осіб. Фото: BigPicture

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Зсув у Колумбії призвів до смерті щонайменше 28-ми осіб. Рятувальникам вдалося дістати тіла ще кількох загиблих.

Фахівці продовжують рятувально-пошукові роботи на місці зсуву у Колумбії, повідомляється на сторінці у Twitter Національний підрозділ з управління ризиками стихійних лих.

За останню добу спеціалісти знайшли тіла ще дев’ятьох осіб.

Згідно з даними експертів, причиною зсуву стали рясні опади. За прогнозами синоптиків, сильні дощі триватимуть до початку червня.

Нагадаємо, масштабний зсув у Колумбії стався 21 квітня. На місце події одразу прибули рятувальники. Вони почали роботи з пошуку людей, які могли опинитися під ґрунтом. За першу добу пошукових робіт було знайдено тіла 19-ти осіб. Внаслідок зсуву постраждало 22 особи. Також через стихійне лихо було зруйновано близько 40-ка будинків.