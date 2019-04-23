Рада вперше після виборів зібралася на засідання. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n121129-rada-vpershe-pislya-vyboriv-zibralasya-na-zasidannya-translyaciya.html

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Засідання Верховної Ради України розпочалось сьогодні, 23 квітня, о 10.00.

До порядку денного пленарного засідання внесено лише одне питання щодо розгляду правок до законопроекту № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Зазначимо, що вказаний законопроект депутати розглядатимуть у другому читанні.

Наразі народні депутати розглянули 1831 з 2080 правок до вказаного законопроекту. Правки до мовного законопроекту почали розглядати ще наприкінці лютого. За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, закон про функціонування української мови буде ухвалено до 25 квітня.