Президентские выборы: как проголосовали украинцы в Австралии. Фото: facebook.com

https://racurs.ua/n121038-prezidentskie-vybory-kak-progolosovali-ukraincy-v-avstralii-foto.html

Ракурс

Обнародованы результаты голосования украинцев в Австралии во втором туре президентских выборов.

Всего в стране проголосовали 99 человек, сообщают в посольстве Украины в Австралии на странице в Facebook.

Большинство украинцев в Австралии поддержали действующего президента Петра Порошенко. За него свои голоса отдали 72 избирателя. Владимира Зеленского поддержали 26 украинцев. Один бюллетень признан недействительным.

Отмечается, что избирательный участок в Австралии располагался в посольстве в Канберре. Работу он начал в 23.00 по киевскому времени (8.00 по местному) и завершил в 13.00 по Киеву.

Напомним, сегодня, 21 апреля, украинцы выбирают главу государства из двух кандидатов — действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Первые результаты волеизъявления украинцев будут известны в 20.00, в это время будут обнародованы данные экзит-пола.