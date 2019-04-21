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Ракурс
Петр Порошенко (справа), фото: Петр Порошенко

Готовы быть оппозицией: в штабе Порошенко признают любой результат выборов

21 апр 2019, 17:51
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В штабе действующего президента Украины Петра Порошенко признают любой результат президентских выборов.

Об этом во время брифинга заявил глава фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов, сообщает «ЛИГА.net».

По словам Герасимова, никаких преследований оппонентов после выборов не будет.

«Одно из главных приобретений этих пяти лет: Украина стала демократической страной, — подчеркнул политик. — О каких преследования вы говорите?! Украина — не Россия».

Герасимов отметил что международные наблюдатели признали ход первого тура президентских выборов в Украине, голосования на котором произошло 31 марта, демократическим. По его мнению, таким же будет и второй тур.

Напомним, к оппоненту Порошенко во втором туре президентских выборов — шоумену Владимиру Зеленському сегодня прибыли представители полиции, чтобы вручить админпротокол в связи с нарушением тайны голосования. Перед тем, как бросить свой бюллетень в урну, Зеленский продемонстрировал его журналистам в развернутом виде.


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