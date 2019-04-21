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Ракурс
Президентські вибори: як проголосували українці в Австралії. Фото: facebook.com

Президентські вибори: як проголосували українці в Австралії (ФОТО)

21 кві 2019, 18:09
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Оприлюднено результати голосування українців у Австралії у другому турі президентських виборів.

Усього в Австралії проголосували 99 осіб, повідомляють у посольстві України в Австралії на сторінці у Facebook.

Більшість українців у Австралії підтримали чинного президента Петра Порошенка. За нього свої голоси віддали 72 виборці. Володимира Зеленського підтримали 26 українців. Один бюлетень визнано недійсним.

Зазначається, що виборча дільниця у Австралії розташовувалась у посольстві у Канберрі. Роботу вона почала о 23.00 за київським часом (о 8.00 за місцевим) та завершила о 13.00 за Києвом.

Результати голосування українців в Австралії. Фото: facebook.com

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, українці обирають голову держави з двох кандидатів — чинного президента Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського. Перші результати волевиявлення українців будуть відомі о 20.00, тоді буде оприлюднено дані екзит-полу.

Джерело: Ракурс


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