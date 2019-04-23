Гройсман принял участие в программе «Свобода слова». Фото: VGroysman

https://racurs.ua/n121126-ya-ne-hochu-byt-statistom-groysman-zayavil-o-jelanii-uyti-iz-komandy-poroshenko-i-sformirovat.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует уйти из команды действующего президента Петра Порошенко.

Глава Камбина отметил, что не собирается идти из политики и обязательно попытается побороться за депутатский мандат. Гройсман планирует сформировать собственную политическую силу для участия в выборах в Верховную Раду, которые запланированы на осень 2019 года. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

По его словам, он точно будет участвовать в парламентских выборах, но в составе новой политической силы. Гройсман отметил, что это будет партия, «которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране».

«Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», — заявил премьер.

Гройсман уверяет, что до следующих выборов в Раду, необходимо обязательно изменить избирательную систему. Он уверен, что, если парламент изберут по старой системе, то через несколько месяцев украинцы разочаруются в нем.

Напомним, 21 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман проголосовал во втором туре президентских выборов. Вместе с женой Еленой он посетил избирательный участок в Виннице и заявил, что выборы президента проходят в соответствии с высочайшими демократическими стандартами.