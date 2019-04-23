Гройсман взяв участь у програмі «Свобода слова». Фото: ‏VGroysman

https://racurs.ua/ua/n121126-ya-ne-hochu-buty-statystom-groysman-zayavyv-pro-bajannya-pity-z-komandy-poroshenka.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує піти з команди чинного президента Петра Порошенка.

Очільник Камбіну відзначив, що не збирається йти з політики й обов’язково намагатиметься поборотися за депутатський мандат. Гройсман планує сформувати власну політичну силу для участі у виборах до Верховної Ради, які заплановані на осінь 2019 року. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, він точно братиме участь у парламентських виборах, але у складі нової політичної сили. Гройсман відзначив, що це буде партія, «яка об'єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні».

«Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати», — заявив прем'єр.

Гройсман переконує, що до наступних виборів у Раду необхідно обов’язково змінити виборчу систему. Він упевнений, що, якщо, парламент оберуть за старою системою, то через кілька місяців українці розчаруються у ньому.

Нагадаємо, 21 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проголосував у другому турі президентських виборів. Разом із дружиною Оленою він відвідав виборчу дільницю у Вінниці й заявив, що вибори президента проходять у відповідності до найвищих демократичних стандартів.