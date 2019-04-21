Нарушения во время выборов: в Волынской области в документации вместо члена комиссии подписался водитель

Сегодня в Украине проходит голосование во втором туре президентских выборов, фото: Людмила Крылова / «Ракурс»

https://racurs.ua/n121042-narusheniya-vo-vremya-vyborov-v-volynskoy-oblasti-v-dokumentacii-vmesto-chlena-komissii.html

Ракурс

На Волыни вместо члена расположенной в округе № 20 участковой избирательной комиссии № 070072 в избирательной документации подписался водитель.

Инцидент произошел в райцентре Горохов. Об этом сообщает общественная сеть «Опора».

Свою подпись водитель ошибочно поставил в протоколе окружной избирательной комиссии № 20 о передаче участковым избирательным комиссиям бюллетеней.

Отмечается, что нарушение обнаружил наблюдатель «Опоры».

Впоследствии оказалось, что 19 апреля, когда в окружную избирательную комиссию получать бюллетени прибыли полицейский, трое членов комиссии и водитель, последний ошибочно зашел в помещение и поставил свою подпись. В результате третьему члену комиссии уже негде было поставить свою подпись. Законодательство предусматривает, что бюллетени от окружной избирательной комиссии должны принимать не менее три члена участковой, уполномоченные на такие действия ее решением.

Напомним, на избирательном участке в Кривом Роге была зафиксирована попытка одного из избирателей съесть бюллетень для голосования. Отмечается, что женщина, которая пыталась это сделать, находилась в состоянии алкогольного опьянения.