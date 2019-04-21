Порушення під час виборів: на Волині у документації замість члена комісії підписався водій

Сьогодні в Україні відбувається голосування на другому турі президентських виборів, фото: Людмила Крилова / «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n121042-porushennya-pid-chas-vyboriv-na-volyni-u-dokumentaciyi-zamist-chlena-komisiyi-pidpysavsya-vodiy.html

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На Волині замість члена розташованої в окрузі № 20 дільничної виборчої комісії № 070072 у виборчій документації підписався водій.

Інцидент стався в райцентрі Горохів. Про це повідомляє громадська мережа «Опора».

Свій підпис водій помилково поставив у протоколі окружної виборчої комісії № 20 про передачу дільничним виборчим комісіям бюлетенів.

Зазначається, що порушення виявив спостерігач «Опори».

Згодом виявилося, що 19 квітня, коли до окружної виборчої комісії отримувати бюлетені прибули поліцейський, троє членів комісії та водій, останній помилково зайшов у приміщення і поставив свій підпис. В результаті третьому членові комісії вже не було де поставити свій підпис. Законодавство передбачає, що бюлетені від окружної виборчої комісії мають приймати щонайменше троє членів дільничної, уповноважені на такі дії її рішенням.

Нагадаємо, на виборчій дільниці в Кривому Розі було зафіксовано спробу одного з виборців з’їсти бюлетень для голосування. Зазначається, що жінка, котра намагалася це зробити, перебувала в стані алкогольного сп’яніння.