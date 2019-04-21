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Ракурс
Вибори президента: відкрилась остання виборча дільниця у Сан-Франциско. Фото: Facebook

Вибори президента: відкрилась остання виборча дільниця у Сан-Франциско (ВІДЕО)

21 кві 2019, 19:14
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Відкрилась остання закордонна виборча дільниця. Голосування у другому турі президентських виборів розпочалося у Сан-Франциско, США.

Громадяни України, які наразі перебувають на західному узбережжі США, можуть проголосувати на президентських виборах на виборчій дільниці № 900091, повідомляється на сторінці Посольства України у США у Facebook.

Раніше повідомлялось, що першою у США відкрилась виборча дільниця у Вашингтоні.

Зазначимо, що наразі голосування завершилось у 11 закордонних виборчих дільницях. В Україні виборці зможуть проголосувати до 20.00.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, триває голосування у другому турі президентських виборів. Українці обирають майбутнього голову держави з двох кандидатів — чинного президента Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського. Перші результати голосування українських виборців буде оприлюднено о 20.00.

Джерело: Ракурс


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