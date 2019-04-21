Выборы президента. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n121041-vybory-prezidenta-otkrylsya-posledniy-izbiratelnyy-uchastok-v-san-francisko-video.html

Ракурс

Открылся последний зарубежный избирательный участок. Голосование во втором туре президентских выборов началось в Сан-Франциско, США.

Граждане Украины, которые сейчас находятся на западном побережье США, могут проголосовать на президентских выборах на избирательном участке № 900091, сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

Ранее сообщалось, что первым в США открылся избирательный участок в Вашингтоне.

Отметим, что сейчас голосование завершилось в 11 избирательных участках. В Украине избиратели смогут проголосовать до 20.00.

Напомним, сегодня, 21 мая, продолжается голосование во втором туре президентских выборов. Украинцы выбирают будущего главу государства из двух кандидатов — действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Первые результаты голосования украинских избирателей будут обнародованы в 20.00.