Выборы президента: открылся последний избирательный участок в Сан-Франциско (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121041-vybory-prezidenta-otkrylsya-posledniy-izbiratelnyy-uchastok-v-san-francisko-video.htmlРакурс
Открылся последний зарубежный избирательный участок. Голосование во втором туре президентских выборов началось в Сан-Франциско, США.
Граждане Украины, которые сейчас находятся на западном побережье США, могут проголосовать на президентских выборах на избирательном участке № 900091, сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.
Ранее сообщалось, что первым в США открылся избирательный участок в Вашингтоне.
Отметим, что сейчас голосование завершилось в 11 избирательных участках. В Украине избиратели смогут проголосовать до 20.00.
Напомним, сегодня, 21 мая, продолжается голосование во втором туре президентских выборов. Украинцы выбирают будущего главу государства из двух кандидатов — действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Первые результаты голосования украинских избирателей будут обнародованы в 20.00.