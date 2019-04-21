Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Выборы президента. Фото: Facebook

Выборы президента: открылся последний избирательный участок в Сан-Франциско (ВИДЕО)

21 апр 2019, 19:14
999

Открылся последний зарубежный избирательный участок. Голосование во втором туре президентских выборов началось в Сан-Франциско, США.

Граждане Украины, которые сейчас находятся на западном побережье США, могут проголосовать на президентских выборах на избирательном участке № 900091, сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

Ранее сообщалось, что первым в США открылся избирательный участок в Вашингтоне.

Отметим, что сейчас голосование завершилось в 11 избирательных участках. В Украине избиратели смогут проголосовать до 20.00.

Напомним, сегодня, 21 мая, продолжается голосование во втором туре президентских выборов. Украинцы выбирают будущего главу государства из двух кандидатов — действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Первые результаты голосования украинских избирателей будут обнародованы в 20.00.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...