Второй тур выборов президента: хроника онлайн / Колаж: О. Кравценюк для "Ракурсу"

https://racurs.ua/n121005-vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-ukrainy-onlayn-hronika.html

Ракурс

Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Украине в 20.00.

В воскресенье, 21 апреля, граждане выбирали президента из двух претендентов — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. «Ракурс» следит за ходом событий.

22.00 — стали известны окончательные результаты Национального экзит-пола.

21.37 — Владимир Зеленский назвал свое первое задание на посту президента — это освобождение украинских военнопленных.

21.27 — в штабе Зеленского заявили, что выберут на конкурсе кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел.

21.14 — Петр Порошенко заявил, что готов помогать новому президенту в решениях, которые приблизят нашу страну к ЕС и НАТО.

«До инаугурации я готов тратить любое количество времени, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях», — Порошенко.

21.00 — Петр Порошенко на своем брифинге после завершения второго тура президентских выборов заявил, что все еще ждет извинений от своего оппонента за шутку о «термосе».

20.30 — президент Украины Петр Порошенко отреагировал на результаты Национального экзит-пола относительно сегодняшнего голосования во втором туре президентских выборов.

«В следующем месяце я покину пост главы государства. Так решили большинство украинцев. Я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину», — заявил Порошенко.

20.20 — шоумен Владимир Зеленский выступил с первым обращением к украинцам после обнародования итогов Национального экзит-пола, согласно которым за него проголосовали 73,2% граждан.

«Я пока не президент, но хочу сказать всем странам пост-СССР: посмотрите на нас. Все возможно», — заявил Зеленский.

20.00 — обнародован Национальный экзит-пол — социологический опрос избирателей на выходе с избирательных участков по всей территории Украины.

Во втором туре выборов побеждает шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 73,2% опрошенных. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место — его поддержали 25,3% опрошенных.

19.21 — в Волынской области в документации вместо члена комиссии подписался водитель.

19.14 — открылся последний заграничный избирательный участок на выборах президента Украины. Голосование началось на участке в Сан-Франциско, США.

18.09 — стало известно, как проголосовали украинцы в Австралии. За Порошенко свои голоса отдали 72 украинца, а за Зеленского — 26.

17.51 — в штабе Петра Порошенко признают любой результат президентских выборов. Об этом заявил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

17.36 — в Донецкой области открылся избирательный участок, который не начал работу утром вовремя. С 16.00 более 190 украинских избирателей могут проголосовать во втором туре президентских выборов.

17.07 — сообщения о минировании общественных мест в день выборов президента поступают с оккупированных территорий. В Нацполиции также сообщили данные о количестве зарегистрированных сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

16.28 — избирательный участок открылся в США. Украинцы начали голосование во втором туре президентских выборов в Вашингтоне.

16.23 — в штабе Владимира Зеленского объяснили, почему их кандидат продемонстрировал бюллетень.

15.13 — ЦИК обнародовал данные по явке украинцев на избирательные участки по состоянию на 15.00. Уже проголосовали 45,38% украинских избирателей.

15.08 — военнослужащие голосуют на специальных участках. Их открыли на передовой и в госпиталях.

14.50 — полиция прибыла к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы выписать ему штраф за продемонстрированный сегодня во время голосования заполненный бюллетень.

14.47 — В Киеве возле участка Зеленского обнаженная активистка требовала «не насиловать страну». Также на ее теле была надпись «Зеленский — кот в мешке».

14.25 — Гройсман вместе с женой пришел на избирательный участок в Виннице. Премьер-министр заявил о том, что сегодня украинцы выбирают свое будущее.

13.30 — МВД сообщило о нарушениях на выборах. На Киевщине мужчина убежал с участка с бюллетенем и на велосипеде помчался домой. Жена его выдала. А в Кривом Роге женщине почти удалось съесть бюллетень.

12.52— Олег Винник голосовал на выборах в Германии.

12.45 — Порошенко проголосовал и призвал украинцев сделать свой выбор.

12.12 — Супрун и Парубий уже проголосовали на выборах.

12.00 — Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные о явке избирателей по состоянию на 11 часов утра.

11.15 — А Владимир Зеленский пришел на избирательный участок, где уже проголосовал.

11.00 — Петр Порошенко пошел в церковь.

10.30 — очереди в пять раз длиннее, чем в первом туре: украинцы Варшавы «окружили» избирательный участок.

10.15 — в Мариуполе избирательные комиссии охраняет бронетехника.

10.00 — в Славянске также продолжается голосование на выборах президента Украины.

9.50 — исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун уже проголосовала. А вы?

9.30 — наблюдатели обнаружили агитационные билборды одного из кандидатов в президенты.

9.10 — украинцы Китая делают свой выбор.

9.00 — вот такие очереди образовали граждане Украины на избирательном участке в Праге.

8.00 — в Украине открылись избирательные участки, началось голосование.

7.30 — в субботу заработал первый участок на выборах президента в австралийской Канберре. Там украинцы уже выбирают нового главу государства.

День тишины

20 апреля — суд рассмотрел иск наблюдателя на выборах от организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрея Хилько об аннулировании регистрации кандидата на пост президента Зеленского и отказал истцу из-за необоснованности иска. Заседание началось в субботу в 21.00, решение было обнародовано в 1.00 ночи 21 апреля.

20 апреля — в «день тишины» накануне второго тура выборов в эфире телеканала «1+1» было запланировано шоу и фильм с участием Зеленского и студии «Квартал 95».

Дебаты

19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты. Дебаты на стадионе посетили и Зеленский и Порошенко, а в студию «Общественного» пришел только действующий глава государства.

Первый тур

Первый тур выборов президента состоялся 31 марта. Граждане выбирали одного из 39 кандидатов на пост главы государства. Согласно официальным результатам первого тура, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Порошенко — 15,95% избирателей.

Напомним, 9 февраля был представлен список 44-х претендентов на пост главы государства. ЦИК отказал в регистрации свыше 40 кандидатам. Впоследствии еще пять кандидатов отказались от участия в гонке. 8 марта был утвержден текст бюллетеня с 39 кандидатами. Затем Сергей Тарута заявил, что поддерживает Юлию Тимошенко, а Александр Мороз передумал участвовать в выборах. Всего 19 из 39 кандидатов в президенты выдвигали политические партии, 20 были самовыдвиженцами, 18 не входили в состав какой-либо политсилы.

После завершения голосования во втором туре выборов ЦИК должен объявить официальные результаты до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна быть проведена в период с мая по 3 июня.