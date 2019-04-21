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Ракурс
Смертельна ДТП: на Львівщині троє осіб загинули і двоє у лікарні. Фото: 5 канал

Смертельна ДТП: на Львівщині троє осіб загинули і двоє у лікарні (ФОТО)

21 кві 2019, 11:41
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У Львівській області жертвами смертельної ДТП стали троє осіб і ще двох госпіталізували до медичного закладу.

На місці працювали співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій, аби дістати людей з понівечених авто. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Львівській області.

Жертвами ДТП на Львівщині стали троє осіб. Фото: Facebook/Ігор Зінкевич

Страшна аварія сталася між селами Добрячин та Завишень близько 20.20. За попередньою інформацією, Skoda Octavia виїхала на зустрічну смугу для обгону і зіткнулась в машиною Ford.

На Львівщині зіткнулись два авто

Як уточнює на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, автівка в цей час була припаркована на узбіччі: водій та 16-річна дівчина чекали поки жінка нарве лози для Вербної неділі.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Львівській області бензовоз задавив хлопчика на пішохідному переході. Внаслідок отриманих травм 9-річна дитинапомерлана місці

Джерело: Ракурс


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