Смертельна ДТП: на Львівщині троє осіб загинули і двоє у лікарні. Фото: 5 канал

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У Львівській області жертвами смертельної ДТП стали троє осіб і ще двох госпіталізували до медичного закладу.

На місці працювали співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій, аби дістати людей з понівечених авто. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Львівській області.

Страшна аварія сталася між селами Добрячин та Завишень близько 20.20. За попередньою інформацією, Skoda Octavia виїхала на зустрічну смугу для обгону і зіткнулась в машиною Ford.

Як уточнює на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, автівка в цей час була припаркована на узбіччі: водій та 16-річна дівчина чекали поки жінка нарве лози для Вербної неділі.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Львівській області бензовоз задавив хлопчика на пішохідному переході. Внаслідок отриманих травм 9-річна дитинапомерлана місці