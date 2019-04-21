Смертельное ДТП: на Львовщине три человека погибли и двое в больнице. Фото: 5 канал

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Ракурс

Во Львовской области жертвами смертельного ДТП стали три человека и еще двоих госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций, чтобы достать людей из искореженных авто. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Страшная авария произошла между селами Добрячин и Завишень около 20.20. По предварительной информации, Skoda Octavia выехала на встречную полосу для обгона и врезалась в машину Ford.

Как уточняет на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, автомобиль в это время был припаркован на обочине: водитель и 16-летняя девушка ждали пока женщина нарвет лозы для Вербного воскресенья.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне во Львовской области бензовоз задавил мальчика на пешеходном переходе. В результате полученных травм 9-летний ребенок умер на месте