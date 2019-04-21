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Явка виборців: скільки українців проголосували на виборах президента. Фото: Людмила Крилова / Ракурс
Явка виборців: скільки українців проголосували на виборах президента (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121040-yavka-vyborciv-skilky-ukrayinciv-progolosuvalo-na-vyborah-prezydenta-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія почала публікувати дані про явку українських виборців станом на 20.00.
О 20.00 завершилось голосування у всіх дільницях, розташованих на території України. Громадяни України могли проголосувати за одного з кандидатів з 8.00. Водночас голосування у другому турі президентських виборів триває на деяких дільницях розташованих за кордоном.
Регіон
Активність виборців на 20.00 (%)
|Пo Україні
|57,55
|Пo Україні (без врахування ЗВО)
|57,55
|Вінницька область
|Волинська область
|Дніпропетровська область
|Донецька область
|58,05
|Житомирська область
|Закарпатська область
|Запорізька область
|Івано-Франківська область
|Київська область
|Кіровоградська область
|Луганська область
|49,03
|Львівська область
|Миколаївська область
|Одеська область
|Полтавська область
|Рівненська область
|Сумська область
|Тернопільська область
|Харківська область
|Херсонська область
|Хмельницька область
|Черкаська область
|Чернівецька область
|Чернігівська область
|м. Київ
О 20.00 було оприлюднено перші результати голосування українців. Дані екзит-полу оприлюднили під час брифінгу.
У ЦВК пообіцяли не зволікати з підрахунком голосів та оприлюднити офіційні результати до 1 травня.
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