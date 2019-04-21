Явка виборців: скільки українців проголосували на виборах президента. Фото: Людмила Крилова / Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121040-yavka-vyborciv-skilky-ukrayinciv-progolosuvalo-na-vyborah-prezydenta-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія почала публікувати дані про явку українських виборців станом на 20.00.

О 20.00 завершилось голосування у всіх дільницях, розташованих на території України. Громадяни України могли проголосувати за одного з кандидатів з 8.00. Водночас голосування у другому турі президентських виборів триває на деяких дільницях розташованих за кордоном.

Регіон Активність виборців на 20.00 (%) Пo Україні 57,55 Пo Україні (без врахування ЗВО) 57,55 Вінницька область Волинська область Дніпропетровська область Донецька область 58,05 Житомирська область Закарпатська область Запорізька область Івано-Франківська область Київська область Кіровоградська область Луганська область 49,03 Львівська область Миколаївська область Одеська область Полтавська область Рівненська область Сумська область Тернопільська область Харківська область Херсонська область Хмельницька область Черкаська область Чернівецька область Чернігівська область м. Київ

О 20.00 було оприлюднено перші результати голосування українців. Дані екзит-полу оприлюднили під час брифінгу.

У ЦВК пообіцяли не зволікати з підрахунком голосів та оприлюднити офіційні результати до 1 травня.