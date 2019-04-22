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Ракурс
Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Голосували чотирма лапами: українці приходили на дільниці із котами та собаками (ФОТО)

22 кві 2019, 01:47
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Частина українців прийшла 21 квітня на виборчі дільниці із домашніми тваринами — котами та собаками.

Відповідні фото оприлюднила у Фейсбук громадянська мережа «Опора».

«Спостерігачі ОПОРИ зафіксували чотирилапих спецвиборців на дільницях. Намагаємося з’ясувати, чи вони там з примусу, чи з власної волі», — підписали кумедні фото у мережі.

Частина тварин приходила на дільниці зі своїми господарями і членами комісій, але й були такі коти та собаки, які самі забігали на виборчі дільниці.

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Джерело: Ракурс


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