Українці приходили на дільниці із котами та собаками, фото — Фейсбук "Опора"

https://racurs.ua/ua/n121062-golosuvaly-chotyrma-lapamy-ukrayinci-pryhodyly-na-dilnyci-iz-kotamy-ta-sobakamy-foto.html

Ракурс

Частина українців прийшла 21 квітня на виборчі дільниці із домашніми тваринами — котами та собаками.

Відповідні фото оприлюднила у Фейсбук громадянська мережа «Опора».

«Спостерігачі ОПОРИ зафіксували чотирилапих спецвиборців на дільницях. Намагаємося з’ясувати, чи вони там з примусу, чи з власної волі», — підписали кумедні фото у мережі.

Частина тварин приходила на дільниці зі своїми господарями і членами комісій, але й були такі коти та собаки, які самі забігали на виборчі дільниці.