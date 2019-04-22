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Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"
Голосовали четырьмя лапами: украинцы приходили на участки с котами и собаками (ФОТО)https://racurs.ua/n121062-golosovali-chetyrmya-lapami-ukraincy-prihodili-na-uchastki-s-kotami-i-sobakami-foto.htmlРакурс
Часть украинцев пришла 21 апреля на избирательные участки с домашними животными — котами и собаками.
Соответствующие фото обнародовала в Фейсбук гражданская сеть «Опора».
«Наблюдатели „Опоры“ зафиксировали четвероногих специзбирателей на участках. Пытаемся выяснить — они там по принуждению, или по своей воле», — подписали забавные фото в сети.
Часть животных приходила на участки со своими хозяевами-избирателями и членами комиссий, но были и такие коты и собаки, которые сами забегали на избирательные участки.
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