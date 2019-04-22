Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

https://racurs.ua/n121062-golosovali-chetyrmya-lapami-ukraincy-prihodili-na-uchastki-s-kotami-i-sobakami-foto.html

Ракурс

Часть украинцев пришла 21 апреля на избирательные участки с домашними животными — котами и собаками.

Соответствующие фото обнародовала в Фейсбук гражданская сеть «Опора».

«Наблюдатели „Опоры“ зафиксировали четвероногих специзбирателей на участках. Пытаемся выяснить — они там по принуждению, или по своей воле», — подписали забавные фото в сети.

Часть животных приходила на участки со своими хозяевами-избирателями и членами комиссий, но были и такие коты и собаки, которые сами забегали на избирательные участки.