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Ракурс
Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Голосовали четырьмя лапами: украинцы приходили на участки с котами и собаками (ФОТО)

22 апр 2019, 01:47
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Часть украинцев пришла 21 апреля на избирательные участки с домашними животными — котами и собаками.

Соответствующие фото обнародовала в Фейсбук гражданская сеть «Опора».

«Наблюдатели „Опоры“ зафиксировали четвероногих специзбирателей на участках. Пытаемся выяснить — они там по принуждению, или по своей воле», — подписали забавные фото в сети.

Часть животных приходила на участки со своими хозяевами-избирателями и членами комиссий, но были и такие коты и собаки, которые сами забегали на избирательные участки.

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Украинцы приходили на участки с котами и собаками, фото — Фейсбук "Опора"

Источник: Ракурс


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