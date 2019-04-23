НАБУ расследует хищения на железной дороге. Фото: Генплан таможни

https://racurs.ua/n121155-hischeniya-v-ukrzaliznyce-nabu-rassleduet-millionnye-mahinacii-pri-zakupke-uglya-dokument.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать хищения в ПАО «Укрзализныця», а именно — хищение 29 млн грн при закупке каменного угля.

В апреле журналисты издания «Zализныця без коррупции» выяснили, что в течение отопительного сезона «Укрзализныця» потратила более 130 млн грн на закупку каменного угля. При чем цена угля для железной дороги оказалась значительно дороже от цен других заказчиков ProZorro. Кроме того, уголь поставляли сомнительные компании. Об этом 23 апреля сообщает Bihus.Info.

Оказалось, «Укрзализныця» в основном закупает уголь марки «ДГ 13−100», его закупают и другие компании, но железнодорожники покупали его вдвое дороже. Например, филиал «Пассажирская компания» провела закупку 3 тыс. 417 т угля марки ДГ 13−100 по средней цене в 4 тыс. 590 грн/т. В этом тендере железнодорожники выбрали самое дорогое предложение. Эта компания не продает уголь больше ни одному заказчику в Украине. Журналисты установили, что общий объем переплат в течение 2018−2019 годов составил около 29 млн грн.

Юристы Bihus.Info уже сообщили НАБУ о признаках вероятного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 февраля детективы НАБУ задержали в международном аэропорту «Борисполь» топ-чиновника «Укрзализныци». Чиновник вместе с еще семью лицами подозреваются в нанесении более 93 млн грн убытки «Укрзализныце» за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам.