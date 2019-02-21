НАБУ задержало подозреваемого в коррупции бывшего топ-чиновника «Укрзализныци»

НАБУ уличило экс-чиновника «Укрзализныци» в коррупции. Фото: 5 канал

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Топ-чиновника «Укрзализныци» 21 февраля задержали в международном аэропорту «Борисполь», чиновник подозревается в причастности к коррупционной схеме.

Бывший первый заместитель руководителя филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» вместе с еще семью лицами подозревается в нанесении более 93 млн грн убытки «Укрзализныци» за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам. На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Задержанному еще в январе сообщили о подозрении в совершении правонарушений по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. На то время экс-чиновник скрывался от следствия, его объявили в розыск.

Напомним, на днях в Одесской области на взятке задержали старшего государственного инспектора одного из таможенных постов. Пограничник с посредником требовали средства от водителей транспортных средств на иностранной регистрации. За растаможку одной машины они «просили» 100 долл.