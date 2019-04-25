Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов. Фото: theБабель

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Ракурс

Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов второго тура выборов президента.

Он считает, что медлительность ЦИК может сыграть на руку украинскому парламенту, который может назначить дату инаугурации после 27 мая и лишить Зеленского возможности распустить Верховную Раду. Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовано на странице Владимира Зеленского в Facebook.

«Мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого доверие 73%, имеет, по крайней мере, право думать об этом и имеет право иметь эту возможность. Система боится! Это значит одно — мы всех победим, все будет хорошо, даже не на 73%, а на все 100%. Всех с Пасхой», — отметил Зеленский.

Напомним, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов из территориальных округов. Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — 73.22% против 24.45%. Таким образом победитель второго тура на 48,77% набрал больше голосов действующего президента. Во втором туре президентских выборов приняли участие почти 18,5 млн граждан.

Владимир Зеленского с победой на выборах уже поздравили президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, канцлер Германии Ангела Меркель.