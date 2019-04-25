Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/n121250-poroshenko-vvel-v-deystvie-reshenie-snbo-kotorym-predlagaetsya-predusmotret-5-vvp-na-oboronu.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 25 апреля.

Это решение предлагает Министерству финансов предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта. Это предусматривает указ № 167/2019 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 года «О предложениях в бюджетную декларацию на 2020−2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», который опубликован на сайте главы государства.

Речь идет о финансировании совершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создание объединенной системы логистики и совершенствование системы медицинского обеспечения войск. Деньги из бюджета должны пойти на поддержку возможностей Вооруженных сил Украины, развитие оружия и спецтехники. Эти бюджетные средства предусмотрены и на новую военную технику, производство боеприпасов и современного высокоточного ракетного вооружения.

Также рекомендуется предусмотреть надлежащее кадровое обеспечение субъектов сектора безопасности и обороны и реализацию социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, сотрудников Национальной полиции.

Напомним, осенью 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в государственном бюджете Украины на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено более 5% внутреннего валового продукта.