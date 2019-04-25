Рада призвала западных партнеров усилить санкции против РФ. Фото: МИиТО

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Верховная Рада призвала международное сообщество и иностранных партнеров Украины усилить санкции против Российской Федерации из-за указа Путина упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Парламент 25 апреля принял постановление за № 10259 «Об обращении Верховной Рады Украины к Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы и их парламентских ассамблей, Европейскому парламенту, Межпарламентскому союзу, парламентам и правительствам стран ЕС, США, Канады, НАТО, дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине касательно преступного решения руководства Российской Федерации о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса». Об этом говорится на веб-странице ВРУ.

Депутаты парламента просят международных партнеров и организации осудить деструктивные действия Кремля. Политики отмечают, что решение о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, парламентарии требуют от российского президента Владимира Путина отменить указ.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинским гражданам с оккупированных территорий Донбасса.

После этого Украина обратилась в Совет Безопасности ООН, а МИД Украины выразило решительный протест и назвал это решение провокационным и преступным, направленным на разрушение минских договоренностей. Государственный департамент США резко осудил решение Путина. В Вашингтоне требуют от Москвы вернуться к реализации минских соглашений.