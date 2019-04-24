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Ракурс
Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины, фото — Радио Свобода

Путин упростил условия выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса

24 апр 2019, 15:26
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Президент России Владимир Путин упростил условия выдачи российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной части Донбасса.

Глава РФ 24 апреля подписал соответствующий указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Скриншот указа Путина о гражданстве для жителей ОРДЛО

Источник: Ракурс


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