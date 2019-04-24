Украинцы смогут без виз путешествовать на Галапагосские острова, фото — Фейсбук Е.Доценко

https://racurs.ua/n121189-ukraincy-smogut-bez-viz-puteshestvovat-na-galapagosskie-ostrova.html

Ракурс

Украинцы смогут без виз путешествовать на Галапагосские острова, принадлежащие Эквадору. Таким образом, Украина вводит безвизовый режим с еще одной страной в Южной Америке.

Проект соглашения с правительством Эквадора одобрил Кабинет министров Украны. Речь идет о взаимной отмене визовых требований, сообщает 24 апреля «РБК-Украина» со ссылкой на правительственные документы.

Украинцы смогут находиться в Эквадоре не более 90 дней в течение одного года с даты первого въезда. Граждане Эквадора смогут находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.

Кроме того, Украина продолжила безвиз для граждан Северной Македонии до 15 марта 2020 года. С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по внутренним паспортам (ID-карты).

По состоянию на 1 января 2019 года украинцы могли без виз посетить приблизительно 60 стран мира. Кроме того, во многих странах визу можно получить по прибытию, а еще в нескольких — изготовить заранее без посещения консульства. С шенгенской визой можно посетить часть Карибских островов, а с визой США — некоторые экзотические страны.