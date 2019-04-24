«Нафтегаз» повысил цену на газ для промышленности. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n121188-cena-na-gaz-dlya-promyshlennosti-izmenitsya-v-mae-naftogaz.html

Ракурс

Цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, изменятся в следующем месяце.

В мае газ для промышленности вырастет на 5,2−11,5%. Поэтому голубое топливо вырастет на 370,8 — 858 грн за тыс. куб. м или до 7 тыс. 558,8 — 8 тыс. 337,60 грн/тыс. куб. м. Об этом 24 апреля сообщил департамент по коммуникациям Национального акционерного комплекса «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что промышленные потребители, потребляющие от 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, будут платить 7 тыс. 558,8 грн/тыс. куб. м. На условиях оплаты по факту поставки голубого топлива предприятиям нужно будет платить за 1 тыс. куб. М 8 тыс. 337,60 грн. Промышленники, потребляющие до 50 куб. м в месяц включительно, будут платить 8 тыс. 337,60 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в мае газ в Украине для населения должен подешеветь. Со следующего месяца за 1 тыс. куб. м нужно будет платить 8 тыс. 247 (8,25 грн за кубометр). Сейчас кубометр газа стоит для бытовых потребителей 8,55 грн.

Ранее сообщалось, что в команде Зеленского призвали правительство и «Нафтогаз» снизить цену на газ с 1 мая и провести консультации с Международным валютным фондом. Эти заявления прозвучали несмотря на то, что 23 апреля Кабмин и «Нафтогаз Украины» согласовали механизм ценообразования на рынке газа и заявили о снижении цены с 1 мая на 3,5% (с 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м до 8,247 тыс. грн).