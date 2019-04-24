«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для промисловості. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n121188-cina-na-gaz-dlya-promyslovosti-zminytsya-u-travni-naftogaz.html

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Ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету зміняться наступного місяця.

У травні газ для промисловості зросте на 5,2−11,5%. Тому блакитне паливо зросте на 370,8 — 858 грн за тис. куб. м або до 7 тис. 558,8 — 8 тис. 337,60 грн/тис. куб. м. Про це 24 квітня повідомив департамент з комунікацій Національного акціонерного комплексу «Нафтогаз України».

Зазначається, що промислові споживачі, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, платитимуть 7 тис. 558,8 грн/тис. куб. м. На умовах оплати за фактом поставки блакитного палива підприємствам потрібно буде платити за 1 тис. куб. м 8 тис. 337,60 грн. Промисловці, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, платитимуть 8 тис. 337,60 грн за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, у травні газ в Україні для населення має подешевшати. З наступного місяця за 1 тис. куб. м потрібно буде платити 8 тис. 247 (8,25 грн за кубометр). Наразі кубометр газу коштує для побутових споживачів 8,55 грн.

Раніше повідомлялося, що в команді Зеленського закликали уряд та «Нафтогаз» зменшити ціну на газ з 1 травня і провести консультації з Міжнародним валютним фондом. Ці заяви пролунали попри те, що 23 квітня Кабмін та «Нафтогаз України» погодили механізм ціноутворення на ринку газу і заявили про зниження ціни з 1 травня на 3,5% (з 8,55 тис. грн за 1 тис. куб. м до 8,247 тис. грн).