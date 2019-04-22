Газ для населення в Україні подешевшає з 1 травня на 30 копійок за кубометр, фото — Голос народу

https://racurs.ua/ua/n121122-gaz-dlya-naselennya-v-ukrayini-podeshevshaie-z-1-travnya-na-30-kopiyok-za-kubometr.html

Ракурс

НАК «Нафтогаз» і Кабінет міністрів порозумілися щодо механізму зниження ціни на газ для населення, яке відбудеться з 1 травня.

Останній місяць весни українці зустрінуть із новою вартістю «блакитного палива» — 8 тис. 247 грн за 1 тис. куб. м (8,25 грн за кубометр). Наразі кубометр газу коштує для побутових споживачів 8,55 грн.

Прес-служба «Нафтогазу» 22 квітня повідомила, що конфліктні питання урегулювали на нараді, яка відбулася за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Новий механізм формування ціни такий: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча встановленої в постанові уряду від 19 жовтня 2018 року, то ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна для промисловості перевищує встановлений урядом рівень, то ціна для населення буде незмінною.

Як повідомляв «Ракурс», з 1 листопада уряд на 23,5% підвищив ціну на газ для населення — 8,55 грн за куб. м. Взимку рівень цін на європейському ринку енергоносіїв знизився й уряд на початку квітня вирішив знизити ціну на газ для побутових споживачів з 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м.

Раніше між очільниками уряду та «Нафтогазу» розпалився конфлікт. Гройсман погрожував відправити Коболєва у відставку, якщо очолювана ним компанія до 24 квітня не знизить вартість газу для населення. У «Нафтогазі» заявляли про неузгодженість деяких нормативних актів уряду. Це могло призвести не до зменшення, а до 15%-го підвищення ціни на газ.