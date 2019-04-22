Тонни води з басейну на даху хмарочоса вилилися на людей у Манілі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121121-tonny-vody-z-baseynu-na-dahu-hmarochosa-vylylysya-na-ludey-u-manili-video.htmlРакурс
У столиці Філіппін на людей вилилися тонни води з басейну, який розташований на даху хмарочоса Anchor Skysuites. Інцидент стався у Манілі.
На опублікованому в мережі відео показано, як кілька тонн води обрушилися вниз з висоти 181 метра.
Причиною розливу води з басейну став землетрус, що стався 22 квітня у центральній частині Філіппін.
Геологічна служба США повідомила, що на філіппінському острові Лусон стався землетрус магнітудою 6,1. Осередок підземного катаклізму залягав на глибині 20 км.
У результаті землетрусу загинуло до десяти осіб. Упали щонайменше дві будівлі, серйозно пошкоджено міжнародний аеропорт «Кларк».
Чимало людей в паніці вибігали з будинків. Сильні підземні поштовхи відчувалися і в столиці Манілі. Тисячі людей вишикувалися в ряд на вулицях після того, як влада розпорядилася провести масові евакуації по всій країні.