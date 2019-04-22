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Ракурс
Тонни води з басейну вилилися на людей з даху хмарочоса у Манілі, скріншот відео

Тонни води з басейну на даху хмарочоса вилилися на людей у Манілі (ВІДЕО)

22 кві 2019, 22:11
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У столиці Філіппін на людей вилилися тонни води з басейну, який розташований на даху хмарочоса Anchor Skysuites. Інцидент стався у Манілі.

На опублікованому в мережі відео показано, як кілька тонн води обрушилися вниз з висоти 181 метра.

Причиною розливу води з басейну став землетрус, що стався 22 квітня у центральній частині Філіппін.

Геологічна служба США повідомила, що на філіппінському острові Лусон стався землетрус магнітудою 6,1. Осередок підземного катаклізму залягав на глибині 20 км.

У результаті землетрусу загинуло до десяти осіб. Упали щонайменше дві будівлі, серйозно пошкоджено міжнародний аеропорт «Кларк».

Чимало людей в паніці вибігали з будинків. Сильні підземні поштовхи відчувалися і в столиці Манілі. Тисячі людей вишикувалися в ряд на вулицях після того, як влада розпорядилася провести масові евакуації по всій країні.

Джерело: Ракурс


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