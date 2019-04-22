Тонны воды из бассейна вылились на людей с крыши небоскреба в Маниле, скриншот видео

https://racurs.ua/n121121-tonny-vody-iz-basseyna-na-kryshe-neboskreba-vylilis-na-ludey-v-manile-video.html

Ракурс

В столице Филиппин на людей вылились тонны воды из бассейна, который расположен на крыше небоскреба Anchor Skysuites. Инцидент произошел в Маниле.

На опубликованном в сети видео показано, как несколько тонн воды обрушились вниз с высоты 181 м. Причиной разлива воды из бассейна стало землетрясение, произошедшее 22 апреля в центральной части Филиппин.

Геологическая служба США сообщила, что на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг подземного катаклизма залегал на глубине 20 км.

В результате землетрясения в стране погибли до десяти человек. Обрушились два здания, серьезно поврежден международный аэропорт «Кларк».

Многие в панике выбегали из домов. Сильные подземные толчки ощущались и в столице Маниле. Тысячи людей выстроились в ряд на улицах после того, как власти распорядились провести массовые эвакуации по всей стране.