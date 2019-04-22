Газ для населения в Украине подешевеет с 1 мая на 30 копеек за кубометр, фото - Глас народа

https://racurs.ua/n121122-gaz-dlya-naseleniya-podesheveet-s-1-maya-na-30-kopeek-za-kubometr.html

Ракурс

НАК «Нафтогаз» и Кабинет министров достигли взаимопонимания относительно механизма снижения цены на газ для населения, которое произойдет 1 мая.

Последний месяц весны украинцы встретят с новой стоимостью газа — 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м (8,25 грн за кубометр). Сейчас кубометр газа продается бытовым потребителям за 8,55 грн.

Пресс-служба «Нафтогаза» 22 апреля сообщила, что конфликтные вопросы урегулировали на совещании, которое состоялось с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Новый механизм формирования цены таков: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении правительства от 19 октября 2018 года, то цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена для промышленности превышает установленный правительством уровень, то цена для населения будет неизменной.

Как сообщал «Ракурс», с 1 ноября правительство на 23,5% повысило цену на газ для населения — 8,55 грн за куб. м. Зимой уровень цен на европейском рынке энергоносителей снизился и правительство в начале апреля решило снизить цену на газ для бытовых потребителей с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м.

Ранее между руководителями правительства и «Нафтогаза» разгорелся конфликт. Гройсман угрожал отправить Коболева в отставку, если возглавляемая им компания до 24 апреля не снизит стоимость газа для населения. В «Нафтогазе» заявляли о несогласованности некоторых нормативных актов правительства. Это могло привести не к уменьшению, а к 15%-му повышению цены на газ.