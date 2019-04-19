Цена на газ для населения

https://racurs.ua/2334-cena-na-gaz-snijeniya-ne-budet-iniciativa-naftogaza-okazalas-nakazannoy.html

Ракурс

В среду, 17 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в который раз выставил себя на всеобщее посмешище, дав председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву неделю на то, чтобы снизить рыночные цены на газ. А иначе, мол, «до свидания».

Даже не вникая в суть конфликта, можно уверенно утверждать, что глава правительства мало каши съел для того, чтобы спихнуть своего оппонента. Все помнят, что месяц назад у него была прекрасная возможность избавиться от Коболева, когда у того закончился пятилетний срок контракта. Мало того, у Гройсмана было очень большое желание это сделать, однако далеко не все в данном вопросе зависит от премьера. И если он не смог этого сделать в марте, когда имел для этого «железобетонные» основания, кто поверит, что сможет в апреле, когда основания весьма сомнительны?

«Нафтогаз» — три в одном

Теперь по существу. «Нафтогаз» представляет собой триединое образование, которое предстает перед нами в нескольких ипостасях. С одной стороны, это свободная птица на рынке природного газа, которая у кого хочет может покупать, кому хочет может продавать и при этом по какой захочет цене, лишь бы только платила налоги государству и дивиденды своему акционеру, которым является то же государство. Однако эта свобода распространяется лишь на отношения с коммерческо-промышленным сектором, поскольку с другой стороны «Нафтогаз» — что-то вроде крепостного, который должен выполнять возложенные на него правительством специальные обязательства продавать газ жилищно-коммунальному сектору по ценам ниже рыночных.

Есть еще третья ипостась — он через свое полностью дочернее акционерное общество «Укртрансгаз» осуществляет перемещение газа по магистральным трубопроводам. Это единственная функция, которая делает его монополистом, но жалобы на то, что он злоупотребляет своим монопольным положением, в последнее время поступают разве что от российского «Газпрома». Поэтому когда Гройсман в связи с этой ситуацией называет «Нафтогаз» монополистом, это означает, что он слабо владеет темой.

Что касается, так сказать, крепостной функции «Нафтогаза» поставлять газ по льготным ценам, то все ясно: согласно постановлению КМУ №867 от 19 октября 2018 года, он обязан до 1 мая продавать газ для жилищно-коммунальных нужд по 7,482 грн, а в период с 1 мая по 31 декабря — по 8,62 грн за 1 куб. м. С учетом торговой наценки и стоимости доставки населению это сейчас обходится в 8,55 грн, а потом будет без малого 10 грн.

«Нафтогаз» это обязательство выполняет послушно и с нетерпением ждет 1 января 2020 года, когда получит право продавать газ по рыночным ценам всем категориям потребителей. Но в марте этого года он решился на очень рискованный маневр: искусственно уменьшить рыночную цену на газ, чтобы раньше срока устранить с рынка ненавистных ему посредников, а именно — специально уполномоченные правительством газоснабжающие предприятия в лице газсбытов, о «теплых» отношениях с которыми неоднократно рассказывал «Ракурс».

Подводные камни низких рыночных цен

Воспользовавшись традиционным весенним снижением цен на рынке, «Нафтогаз» сообщил, что готов начиная с 1 апреля продавать его населению по 8,38 грн за 1 куб. м, что немного ниже уровня льготных цен. Средства массовой информации сразу же сформировали в обществе завышенные ожидания, что людям теперь остается радоваться и ждать, когда в мае придут «облегченные» платежки за апрель. Мало кто потрудился разъяснить три важных момента.

Во-первых, для того, чтобы получать этот дешевый газ, бытовой потребитель должен расторгнуть договор со своим местным газсбытом, взамен заключив его с «Нафтогазом».

Во-вторых, отказавшись от услуг поставщика льготного газа и согласившись на рыночный, потребитель должен быть готов к тому, что через некоторое время рыночная цена повысится, ему будут выставлены новые счета и жаловаться на это уже будет некому.

В-третьих, после перехода на рыночные отношения человек должен запомнить, что за несвоевременную оплату поставленного товара ему без сантиментов могут прекратить поставки, в то время как газсбыт имеет право только подать в суд на своего недисциплинированного бытового потребителя, а оставить его без голубого топлива — нет.

Впрочем, выставляя населению такое ​​заманчивое предложение, «Нафтогаз» как следует подготовился, чтобы по крайней мере на первых порах держать низкую цену: он закупил на подешевевших рынках Восточной Европы немалые объемы газа, и не исключено, что несколько месяцев продавал бы его бытовым потребителям себе в убыток. Но его планы неожиданно сломал Кабинет министров своим постановлением №293 от 3 апреля 2019 года. Согласно сообщению правительственной пресс-службы, оно предоставило возможность «Нафтогазу» продавать газ населению по рыночным ценам, если они окажутся ниже льготных, а если поднимутся выше, то продавать по льготным.

Такова была официальная версия, которую быстро разнесли СМИ. Однако мало кто потрудился дочитать текст постановления до конца. Среди тех, кто это сделал, были специалисты «Нафтогаза», которые прочли и ахнули: оказывается, правительство не столько позволяло компании продавать газ населению по таким вот низким рыночным ценам, сколько обязывало ее продавать топливо по таким же низким ценам ненавистным ей газсбытам. То есть все их труды, направленные на устранение конкурентов, отныне должны были, наоборот, их усилить. Понятно, что в «Нафтогазе» поспешили, как говорится, прикинуться шлангами, и в максимально корректной форме сообщили Кабмину, что постановление №293 содержит существенные недостатки, до устранения которых компания лишена возможности его применения. Именно это и вызвало истерическую реакцию со стороны Владимира Гройсмана.

На рынке хватает продавцов и без «Нафтогаза»

Конфликт, разгоревшийся в апреле между правительством и принадлежащей ему компанией, показал, что предложенные в марте «Нафтогазом» цены для населения были не рыночными, а искусственно заниженными. Если бы они действительно были рыночными, какая «Нафтогазу» разница, кто покупает у него газ по таким ценам? С другой стороны, какая разница населению или тем же газсбытам, у кого они покупают газ — у «Нафтогаза» или у какого-то другого продавца? Ведь, по словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, в Украине сейчас насчитывается 539 лицензированных поставщиков газа и 63 импортера этого вида топлива.

То есть не на одном только «Нафтогазе» свет клином сошелся: если цена 8,38 грн за 1 куб. м действительно является рыночной, то по ней его выгодно продавать и шести сотням названных выше субъектов рынка природного газа. А если они по такой цене его не продают, значит, «Нафтогаз» решил поиграть в «медвежий тренд» и проиграл. Правда, не так, чтобы очень: выгнать Коболева из «Нафтогаза» у Гройсмана вряд ли получится, но и у «Нафтогаза» тоже не выгорит устранить газсбыты до начала следующего года, когда запланирован переход на рыночные цены для всех.