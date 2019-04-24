Українці зможуть без віз мандрувати на Галапагоські острови, фото — Фейсбук О.Доценко

https://racurs.ua/ua/n121189-ukrayinci-zmojut-bez-viz-mandruvaty-na-galapagoski-ostrovy.html

Ракурс

Українці зможуть без віз мандрувати на Галапагоські острови, які належать Еквадору. Таким чином, Україна запроваджує безвіз зі ще однією країною в Південній Америці.

Проект угоди з урядом Еквадору схвалив Кабінет міністрів Украни. Йдеться про взаємне скасування візових вимог, повідомляє 24 квітня «РБК-Україна» з посиланням на урядові документи.

Українці зможуть перебувати в Еквадорі не більше 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду. Громадяни Еквадору зможуть перебувати в Україні не більше 90 днів протягом півроку.

Крім того, Україна продовжила безвіз для громадян Північної Македонії до 15 березня 2020 року. З 1 березня українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами (ID-картки).

Станом на 1 січня 2019 року українці могли без віз відвідати приблизно 60 країн світу. Крім того, у багатьох країнах візу можна отримати по прибуттю, а ще в декілька країн — виготовити заздалегідь без відвідування консульства. З шенгенською візою можна відвідати частину Карибських островів, а з візою США — деякі екзотичні країни.