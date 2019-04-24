Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Українці зможуть без віз мандрувати на Галапагоські острови, фото — Фейсбук О.Доценко

Українці зможуть без віз мандрувати на Галапагоські острови

24 кві 2019, 15:09
999

Українці зможуть без віз мандрувати на Галапагоські острови, які належать Еквадору. Таким чином, Україна запроваджує безвіз зі ще однією країною в Південній Америці.

Проект угоди з урядом Еквадору схвалив Кабінет міністрів Украни. Йдеться про взаємне скасування візових вимог, повідомляє 24 квітня «РБК-Україна» з посиланням на урядові документи.

Українці зможуть перебувати в Еквадорі не більше 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду. Громадяни Еквадору зможуть перебувати в Україні не більше 90 днів протягом півроку.

Крім того, Україна продовжила безвіз для громадян Північної Македонії до 15 березня 2020 року. З 1 березня українці можуть їздити до Грузії за внутрішніми паспортами (ID-картки).

Станом на 1 січня 2019 року українці могли без віз відвідати приблизно 60 країн світу. Крім того, у багатьох країнах візу можна отримати по прибуттю, а ще в декілька країн — виготовити заздалегідь без відвідування консульства. З шенгенською візою можна відвідати частину Карибських островів, а з візою США — деякі екзотичні країни.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...