Путін дозволив видавати російські паспорти українцям з окупованих територій Донбасу, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n121190-putin-sprostyv-umovy-vydachi-rosiyskyh-pasportiv-ukrayincyam-z-okupovanogo-donbasu.html

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти українцям із окупованих територій Донбасу.

Глава РФ 24 квітня підписав відповідний указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителями окупованих районів Донецької та Луганської областей України, повідомляється на сайті Кремля.

Путін почне роздавати громадянство мешканцям окупованих регіонів, щоб «захистити права і свободи людини і громадянина». Відповідно до тексту його указу, мешканці окремих районів Донецької та Луганської областей України «мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку».

Крім заяви, слід подати органам влади РФ паспорт України з відміткою про реєстрацію на території Донецької або Луганської області.

Розгляд заяв про прийняття російського громадянства від жителів ОРДЛО здійснюється у термін, що не перевищує трьох місяців із дня подачі заяви. Указ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Про ймовірне спрощення процедури отримання російського громадянства жителями окупованого Донбасу «Ракурс» повідомляв раніше, коли у Росії ухвалили поправки до закону «Про громадянство РФ», що дозволили главі держави визначати категорії іноземців, які можуть отримувати громадянство за спрощеною процедурою.