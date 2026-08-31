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Володимир Путін готує нову ескалацію війни. Фото:
«Мене повісять»: ЗМІ розкрили таємне зізнання Путіна щодо завершення війниhttps://racurs.ua/ua/n215928-mene-povisyat-zmi-rozkryly-taiemne-ziznannya-putina-schodo-zavershennya-viyny.htmlРакурс
Президент Російської Федерації Володимир Путін побоюється за свою особисту безпеку.
Російський диктатор вважає завершення війни без досягнення хоча б мінімальної мети небезпечним для себе. Йдеться, зокрема, про захоплення Донбасу. Путін у якийсь момент російсько-української війни заявив наближеним: «Вони мене повісять». Про це пише видання The Economist, але не уточнює подробиці розмови й контексту якої виловили цю фразу.
Дані соцопитувань в РФ показують, що серед росіян зростає невдоволення війною. Однак російська еліта ще більш незадоволена.
Одне з джерел розповіло, що найбільша проблема полягає не так у стані економіки чи відсутності військових успіхів, як у витраченому марно часу. За п’ять років війни РФ не досягла якихось великих успіхів.
Зростає відчуття, що цар голий, — заявив інший представник російських еліт.
При цьому російська влада не може залишити ситуацію з війною у нинішньому вигляді.
Жодна з економічних чи політичних проблем, з якими стикається зараз Росія, не є для Путіна фатальною — має економічні ресурси та репресивний апарат, які дозволяють продовжувати війну. Проте сприйняття війни усередині країни має значення, — йдеться у статті.
Автори матеріалу припускають, що Путін, ймовірно, «керується злочинною логікою свого режиму: ніколи не показувати слабість».
ЗМІ не виключає, що РФ може вдатися до ескалації та посилити гібридну війну та диверсії, спрямовані проти країн-союзників України.
Нагадаємо, влада Китаю передала президенту РФ Володимиру Путіну сигнал із закликом не розглядати можливість завдання тактичного ядерного удару по території України на тлі загострення російсько-української війни. Свої застереження з цього приводу виголосили не лише КНР, але й Індія.
Джерело: The Economist